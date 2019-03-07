Європейський Союз рішуче засудив рішення судової влади на окупованому Кримському півострові продовжити до 15 травня арешт для всіх 23 кримських татар, які були затримані під час поліцейських рейдів російської влади 27 та 28 березня поточного року.

Про це йдеться у заяві речника ЄС Майї Косьянчич, яку оприлюднено на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Їх звинувачують у приналежності до організації Хізб-ут-Тахрір, яка є забороненою в Росії, але не в Україні. Європейський Союз не визнає дію російського законодавства в Криму та у Севастополі, та очікує, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікання"- йдеться у заяві.

Як йдеться у документі, останні затримання, як і обшуки приватної власності, які їм передували, є черговим наступом на людей, які мирно висловлюються проти незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Такі дії, йдеться у заяві, підтверджують висновки доповіді Верховного комісара ООН з прав людини.

У доповіді, зокрема, зазначено, що утиск кримських татар під час рейдів російської поліції та переслідуванням під приводом необґрунтованих звинувачень у тероризмі й екстремізмі "порушують стандарти у дотриманні прав людини".

"Європейський Союз очікує, що Російська Федерація припинить таку практику та вживатиме всіх необхідних кроків, щоб у Криму дотримувалися права людини та фундаментальні свободи, без дискримінації на будь-якому ґрунті", - йдеться у заяві ЄС.

Як повідомлялося, 27 березня в окупованому Криму відбулися масові обшуки у будинках кримських татар, після яких були затримані активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано 20 людей, серед яких були й ті, хто прийшов підтримати активістів, у яких проводилися обшуки.

Наступного дня російські силовики затримали в Ростові-на-Дону трьох кримських татар, у будинках яких напередодні проходили обшуки.

"Суд" у Сімферополі заарештував до 15 травня затриманих за підозрою у буцімто причетності до організації Хізб ут-Тахрір.