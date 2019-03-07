Україна вимагає від Росії забезпечити консульський доступ до кримських татар, які були заарештовані в окупованому Криму й вивезені до Ростова.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає Укрінформ.

“Працюємо над отриманням консульського доступу якнайшвидше”, - написав він.

Міністр зазначив, що 23 кримських татар, затриманих у Криму в середу під час облав ФСБ на їхні домівки, вже в Ростові. Їх планують розподілити по СІЗО Ростовської області, додав Клімкін.

Як повідомлялося, 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки у будинках кримських татар, після яких 23-х активістів "Кримської солідарності" заарештували до 15 травня 2019 року.

У п'ятницю, 29 березня, адвокати заарештованих кримськотатарських активістів намагалися зустрітися зі своїми підзахисними, однак їм заявили, що заарештованих у СІЗО немає. Адвокати припустили, що їх вивезли до Росії.

У суботу, 30 березня, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що інформація про вивезення затриманих кримськотатарських активістів на територію Росії підтвердилася.

Вона зауважила, що кримських татар розподілять у п‘ять слідчих ізоляторів Ростовської області: три СІЗО знаходяться у Ростові, два - у передмісті.