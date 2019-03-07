Україна вимагає, аби до вивезених у РФ 23 кримських татар пустили консула
|08:21 01.04.2019
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|Украина
Україна вимагає від Росії забезпечити консульський доступ до кримських татар, які були заарештовані в окупованому Криму й вивезені до Ростова.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає Укрінформ.
“Працюємо над отриманням консульського доступу якнайшвидше”, - написав він.
Міністр зазначив, що 23 кримських татар, затриманих у Криму в середу під час облав ФСБ на їхні домівки, вже в Ростові. Їх планують розподілити по СІЗО Ростовської області, додав Клімкін.
Як повідомлялося, 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки у будинках кримських татар, після яких 23-х активістів "Кримської солідарності" заарештували до 15 травня 2019 року.
У п'ятницю, 29 березня, адвокати заарештованих кримськотатарських активістів намагалися зустрітися зі своїми підзахисними, однак їм заявили, що заарештованих у СІЗО немає. Адвокати припустили, що їх вивезли до Росії.
У суботу, 30 березня, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що інформація про вивезення затриманих кримськотатарських активістів на територію Росії підтвердилася.
Вона зауважила, що кримських татар розподілять у п‘ять слідчих ізоляторів Ростовської області: три СІЗО знаходяться у Ростові, два - у передмісті.
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