Українського політв'язня Володимира Балуха перевели із СІЗО у Твері до колонії

08:01 01.04.2019 0 комментариев Крым

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що українського політв'язня Володимира Балуха перевели із СІЗО у Твері до колонії.

Про це скрипник заявила у ефірі Еспресо.TV.

За її словами, кримського активіста Володимира Балуха перевезли із СІЗО у Твері до колонії №4 у місті Торжок, Тверської області. Саме тут український політв'язень відбуватиме покарання.

"На сьогодні відомо, що він вже доставлений до колонії. Це колонія загального режиму Тверської області. Відомо, що вона славиться дуже жорстокими умовами. Ми хвилюємося, що проти Балуха може бути задіяно насильство з боку адміністрації, або з боку людей, які мають кримінальний досвід. Бо його публічна позиція є серйозною загрозою для його життя. Більш того, ми думаємо, що саме таке переведення до російської колонії і ставить собі за мету зламати Володимира Балуха, зламати його українську позицію. Тому зараз намагаємося зробити все, щоб адвокати і родичі могли відвідати його, передати передачі. Але перші 10 днів він, скоріш за все, перебувати на режимі так званого карантину, буде заборонено будь-яке відвідування. Тому чекаємо, що найближчим часом адвокати зможуть до нього потрапити і дізнатися, що з ним", - сказала Скрипник.

За її словами, Балуха могли довго утримувати у СІЗО через те, що його утримували у карцері.

"Адовокати намагалися з'ясувати, чому його так довго тримали у СІЗО у Твері, хоча повинні були доставити до колонії. Була дуже формальна відповідь адміністрації про те, що це може бути пов'язано з деякими слідчими діями. Одна з причин, що проти Володимира застосували якісь санкції, як карцер і він перебував певний час у карцері. Ми не можемо це підтвердити, поки адвокати самі не побачать Балуха. Але можливо, що його залишили у СІЗО, щоб застосувати проти нього такі каральні методи за те, що він не хотів вдягати російську робу, як він раніше попереджав, або відмовлявся від харчування, яке надається у СІЗО, бо це також частина його позиції, що він не буди їсти того, що пропонують у колоніях, а буде їсти передачі, які йому передають родичі, або активісти", - зазначила правозахисниця.

Володимира Балуха затримала ФСБ вранці 8 грудня 2016 року після того, як він вивісив над своїм будинком у Криму прапор України й "перейменував" свою вулицю на вулицю Героїв Небесної Сотні.
Балуха засудили на 3 роки та 7 місяців позбавлення волі нібито за зберігання боєприпасів на горищі. Окупаційний суд ухвалив ще один вирок Балуху - на 5 років колонії.

За словами адвоката, в ізоляторі Балуха били та принижували через його національність.

У лютому 2019 року Балуха вивезли з Сімферопольського СІЗО у невідомому напрямку. 

13 березня 2019 року етапованого з Керчі політв'язня Володимира Балуха "знайшли" в Ярославлі. Про цеповідомила російська журналістка і громадський активіст Вікторія Івлєва у Facebook.

27 березня журналістка Вікторії Івлева повідомила, що український активіст Володимир Балух перебуває в карцері в слідчому ізоляторі російської Твері.



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