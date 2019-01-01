Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
|21:01 29.03.2019
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|Азербайджан
У Відні відбулася закрита зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, де вони обговорили врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.
На зустріч не пустили представників медіа, пише ZN,UA з посиланням на Офіс президента Азербайджану.
Представник Офісі Алієва Хікмет Гаджієв повідомив в Twitter, що Азербайджан підтримує врегулювання конфлікту на основі існуючого формату і відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН, Гельсінського заключного акту і принципам міжнародного права.
Після зустрічі у форматі тет-а-тет, вона продовжилася за участю співголів Мінської групи ОБСЄ.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано донині.
У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і дотепер під егідою Мінської групи ОБСЄ і за співголовування Франції, Росії і США ведуться поки ще безуспішні переговори про мирне врегулювання.
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