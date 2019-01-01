У Відні відбулася закрита зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, де вони обговорили врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

На зустріч не пустили представників медіа, пише ZN,UA з посиланням на Офіс президента Азербайджану.

Представник Офісі Алієва Хікмет Гаджієв повідомив в Twitter, що Азербайджан підтримує врегулювання конфлікту на основі існуючого формату і відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН, Гельсінського заключного акту і принципам міжнародного права.

Після зустрічі у форматі тет-а-тет, вона продовжилася за участю співголів Мінської групи ОБСЄ.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано донині.

У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і дотепер під егідою Мінської групи ОБСЄ і за співголовування Франції, Росії і США ведуться поки ще безуспішні переговори про мирне врегулювання.