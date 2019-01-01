"Минсельхоз" оккупированного Крыма обещает "завалить" полуостров продовольствием к 2025 году

20:41 29.03.2019 0 комментариев Крым

"Министерство сельского хозяйства" оккупированного Крыма обещает к 2025 году добиться троекратного увеличения объемов производства картофеля и удвоения урожая овощей.

Об этом сообщил т.н. "министр" сельского хозяйства оккупационного "правительства" Крыма Андрей Рюмшин, пишут Новости Крыма.

«В ходе доклада министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин сообщил о том, что к 2025 году планируется увеличение объемов производства продовольственной пшеницы на 15%, картофеля – в 3,2 раза, овощей – в 2,2 раза, мяса в убойном весе – на 5,6%, молока – на 13%, яйца – на 13%, по сравнению с 2018 годом. В результате обеспеченность Республики Крым продукцией региональных производителей картофеля составит 138%, фруктов и ягод – 162%, овощей – 134%, мяса – 80%», – сообщила пресс-служба минсельхоза.

Рюмшин также предложил реализовать комплекс мер, предусматривающий рост поголовья крупного рогатого скота на 19 тысяч голов, увеличение поголовья птицы на мясо до 32 млн голов, поголовья кур-несушек для производства яйца до 750 тысяч голов, посадку многолетних насаждений и виноградников на площади более 27 тысяч гектаров.

«Для достижения запланированных показателей необходимо решение таких приоритетных задач, как продолжение введения в оборот неиспользуемых земель. Площадь неиспользуемой пашни в республике составляет 153 тысячи гектаров. Также важнейшей задачей для обеспечения роста объемов производства сельхозпродукции является увеличение орошаемых земель. Отмечу, что с использованием средств господдержки в сумме 543 млн рублей за 2015-2018 годы, введено в эксплуатацию почти 5 000 гектаров мелиорируемых земель», – сообщил "министр".



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