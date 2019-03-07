Облави в Криму: Верховного комісара ООН з прав людини закликли до оперативного реагування на дії країни-окупанта

20:21 29.03.2019 0 комментариев Крым

Постійний представник України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко провів зустріч з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Під час зустрічи український дипломат привернув увагу останньої до нової хвилі переслідувань кримських татар на тимчасово окупованому РФ півострові. Про це йдеться в повідомленні в Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Женеві, передає УНН.

«На зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини М.Бачелет привернув її увагу до нової хвилі переслідувань кримських татар в тимчасово окупованому РФ Крим'у та закликав до оперативного реагування на дії країни-окупанта», - цитує представництво слова Клименка.

Як повідомлялось, раніше постійне представництво України при ООН надіслало всім державам-членам Організації офіційного листа, в якому звернуло увагу на загрозу нової хвилі кримінальних переслідувань кримських татар в окупованому РФ Криму.

Нагадаємо, 28 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував 11 кримськотатарських активістів з числа затриманих російськими силовиками 27 березня за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”.

Тоді ж підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував трьох активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”, затриманих вранці 28 березня в російському Ростові-на-Дону.



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