Облави в Криму: Верховного комісара ООН з прав людини закликли до оперативного реагування на дії країни-окупанта
|20:21 29.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Постійний представник України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко провів зустріч з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Під час зустрічи український дипломат привернув увагу останньої до нової хвилі переслідувань кримських татар на тимчасово окупованому РФ півострові. Про це йдеться в повідомленні в Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Женеві, передає УНН.
«На зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини М.Бачелет привернув її увагу до нової хвилі переслідувань кримських татар в тимчасово окупованому РФ Крим'у та закликав до оперативного реагування на дії країни-окупанта», - цитує представництво слова Клименка.
Як повідомлялось, раніше постійне представництво України при ООН надіслало всім державам-членам Організації офіційного листа, в якому звернуло увагу на загрозу нової хвилі кримінальних переслідувань кримських татар в окупованому РФ Криму.
Нагадаємо, 28 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував 11 кримськотатарських активістів з числа затриманих російськими силовиками 27 березня за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”.
Тоді ж підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував трьох активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”, затриманих вранці 28 березня в російському Ростові-на-Дону.
Ещё на эту тему:
ЮНЕСКО засуджує посилення репресій в окупованому Криму
Облавы в Крыму: Супруга разыскиваемого крымского татарина написала заявление о похищении / Видео
США та Євросоюз закликали допустити місію ОБСЄ в окупований Крим
У Держдепі засудили дії ФСБ Росії в окупованому Криму і закликають звільнити затриманих