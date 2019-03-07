ЮНЕСКО засуджує посилення репресій в окупованому Криму
|20:01 29.03.2019
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|Крым
ЮНЕСКО засудила погіршення ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму.
Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter, передає Укрінформ.
«Виступив на 8-й інформаційній зустрічі в ЮНЕСКО, присвяченій ситуації в окупованому Криму. Учасники заходу засудили триваюче погіршення ситуації з правами людини на півострові», - написав Шамшур.
Як відзначив посол, велика група держав виступила зі спільною заявою на підтримку України.
Як повідомлялось, 27 березня в окупованому Криму відбулися масові облави на кримських татар, після яких були затримані активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано 23 людей, серед яких були й ті, хто прийшов підтримати активістів, у яких проводилися обшуки.
"Суд" у Сімферополі заарештував до 15 травня затриманих за підозрою у буцімто причетності до організації Хізб ут-Тахрір.
За інформацією адвокатів, заарештованих вже могли вивезти на теріторію Росії.
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