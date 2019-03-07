ЮНЕСКО засудила погіршення ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter, передає Укрінформ.

«Виступив на 8-й інформаційній зустрічі в ЮНЕСКО, присвяченій ситуації в окупованому Криму. Учасники заходу засудили триваюче погіршення ситуації з правами людини на півострові», - написав Шамшур.

Як відзначив посол, велика група держав виступила зі спільною заявою на підтримку України.

Як повідомлялось, 27 березня в окупованому Криму відбулися масові облави на кримських татар, після яких були затримані активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано 23 людей, серед яких були й ті, хто прийшов підтримати активістів, у яких проводилися обшуки.

"Суд" у Сімферополі заарештував до 15 травня затриманих за підозрою у буцімто причетності до організації Хізб ут-Тахрір.

За інформацією адвокатів, заарештованих вже могли вивезти на теріторію Росії.