Облави в Криму: Заарештованих кримських татар могли вивезти в Росію, - адвокат
|17:41 29.03.2019
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|Крым
Заарештованих після облав ФСБ кримських татар могли вивезти з окупованого Криму в Росію.
Про це заявив адвокат Едем Семедляєв, повідомляє РБК з посиланням на "Крым.Реалии".
Російські силовики не коментують інформацію адвокатів затриманих.
"Відвідав сьогодні ІТТ. Там кажуть, що їх немає. У СІЗО кажуть, що їх вивезли на слідчі заходи, хоча жоден адвокат не в курсі. Ні в СІЗО, ні в ІТТ "передачки" не приймають. Оскільки спецоперацією по затриманню керував перший заступник начальника Слідчого управління ФСБ Росії, генерал-лейтенант Василь Півнів, припускаємо, що їх могли вивезти в Москву або Ростов", - підсумував Семедляєв.
Нагадаємо, 27 березня в ході незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.
27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешти всіх затриманих до 15 травня.
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