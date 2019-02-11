Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти

19:41 29.03.2019 0 комментариев Грузия

Вошедшие в акваторию Черного моря боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО на следующей неделе посетят грузинский порт Поти. 

Как сообщило сегодня, 29 марта, в твиттере посольство Польши в Грузии, визит кораблей в Поти ожидается 1 апреля, пишет Эхо Кавказа.

В сообщении отмечается, что это «еще один четкий сигнал - больше НАТО в Грузии». Корабли НАТО в последние годы часто посещают грузинские порты. В конце января порт Батуми посещал американский эсминец «Дональд Кук.

Боевые корабли НАТО накануне, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря. В состав группировки входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.



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