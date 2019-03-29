В оккупированном Крыму, согласно статистике, в среднем каждый час происходит авария в сетях водоснабжения.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил "генеральный директор" предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает ghall.com.

«За прошлый год повреждений на сетях водоснабжения Крыма, которые эксплуатирует наше предприятие, было больше 13 тысяч. Это очень много, то есть чаще, чем в час происходит одна авария», – отметил он.

Такое положение дел Баженов связал с изношенностью сетей. При этом он отметил, что наибольшие потери воды в Симферополе и Ленинском районе.

«Наиболее протяжены сети в Симферополе и теряем 57% воды. А в Ленинском районе – и того больше», – добавил Баженов.