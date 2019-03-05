“Следственный комитет” отказал в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которые пытали после задержания севастопольцев Алексея Бессарабова и Владимира Дудку с целью получения от них “признательных показаний”.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщил сын Владимира Дудки Илья Каверников 28 марта 2019 года, после очередного судебного заседания по делу “украинских диверсантов” в “Севастопольском городском суде”.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках было приобщено в ходе судебного заседания по ходатайству “прокурора”.

По информации Ильи Каверникова, Владимир Дудка и Алексей Бессарабов очередной раз заявили “суду” о фальсификациях уголовного дела.

Следующие заседания назначены на 29 марта, 2 и 4 апреля.

Илья Коверников сообщил также, что состояние здоровья Владимира Дудки ухудшается, он тяжело переносит поездки в автозаке из Симферопольского СИЗО в Севастопольский «суд». Во время свидания с сыном, Дудка жаловался на высокое давление и желудочные боли.

Напомним, жителя Севастополя, сотрудника МЧС Владимира Дудку арестовали утром 9 ноября 2016, по дороге в больницу, куда он направлялся с обострением язвы желудка. Больше недели родные не могли найти Владимира. Позже стало известно, что две недели его содержали в неизвестном помещении.

По информации защиты, Бессарабов и Дудка в ходе судебного следствия заявляли о том, что сотрудники ФСБ применяли к ним пытки электрическим током.