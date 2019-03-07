Затриманим у Криму і Ростові-на-Дону російськими силовиками кримським татарам загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив в інтерв’ю телеканалу UATV, передає Центр журналістських розслідувань.

«Я б назвав це етнічною чисткою, тому що йде переслідування виключно за расовою і національною ознакою щодо кримських татар. Це нагадує або депортації 1944 року, або дії есесівських карателів, які такими ж методами діяли. До того ж вчора «глава» Криму Аксенов відкритим текстом сказав, що якщо комусь не подобається жити в російському Криму – їдьте. Це говорить про те, що російська влада перейшла до нового етапу репресій, що ці зачистки триватимуть до повної депортації кримських татар з їх батьківщини», – заявив Полозов.

За його словами, репресії стали настільки масштабними, що бракує адвокатів, які захищають кримських татар.

«Захисники працюють безперервно, і деякі бояться братися за такі справи, побоюючись репресій», – підкреслив він.

Полозов додав, що на поточний момент кількість українських політв’язнів наближається до 100, більше половини з них – кримські татари.

«Основний удар російська репресивна влада завдає по кримським татарам. Таким чином вона домагається двох цілей – максимально придушити і примусити мовчати. ​​І друге, що ще більш небезпечно – спробувати радикалізувати кримських татар таким тиском, щоб вони за зразком північнокавказьких республік висловлювали протест таким чином, що дозволить їх «зачищати» фізично», – резюмував адвокат.

В окупованому Криму російські силовики 27 березня провели облави в 25 будинках кримських татар. Обшуки пройшли в селі Строганівка Сімферопольського району і в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя.

У мікрорайні Кам’янка російські силовики побили і затримали кілька кримських татар біля будинку місцевого жителя Рустема Шейхалієва.

Російські силовики привезли 60 студентів автотранспортного технікуму понятими обшуків в будинках кримських татар, які проводяться з ранку 27 березня.

16 кримських татар затримали і відвезли в управління ФСБ в Сімферополі російські силовики після обшуків.

Головне управління Нацполіціі в АРК і Севастополі відкрило кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у будинках кримських татар, які провели російські силовики 27 березня в окупованому Криму.

У ФСБ РФ заявили, що в окупованому Криму затримано 20 осіб, «підозрюваних в участі в релігійній організації« Хізб ут-Тахрір ».

У російському Ростові-на-Дону силовики затримали трьох активістів «Кримської солідарності» – Ремзі Бекирова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова, в будинках яких у Криму напередодні пройшли обшуки.

Всіх затриманих заарештував «суд» 27 і 28 березня.