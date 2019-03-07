ФСБ назначила новую экспертизу в отношении военнопленных моряков
|18:21 29.03.2019
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|Крым
28 и 29 марта ФСБ России продолжила следственные действия в отношении украинских военнопленных моряков.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает ATR.
Военнопленных моряков ознакомили с постановлением о назначении новой технической экспертизы.
«За эти два дня следователи произвели ознакомление адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы. В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК «Никополь» и МБАК «Бердянск», — написал Полозов.
Он отметил, что в ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.
Напомним, ранее в России всем 24 военнопленным морякам назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы.
Как сообщалjcm, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Вооруженных сил Украины были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В ходе атаки РФ были захвачены 24 военнопленных. Трое из них были ранены. Все они были арестованы в Крыму и затем незаконно вывезены на территорию России.
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