28 и 29 марта ФСБ России продолжила следственные действия в отношении украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает ATR.

Военнопленных моряков ознакомили с постановлением о назначении новой технической экспертизы.

«За эти два дня следователи произвели ознакомление адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы. В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК «Никополь» и МБАК «Бердянск», — написал Полозов.

Он отметил, что в ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.

Напомним, ранее в России всем 24 военнопленным морякам назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Как сообщалjcm, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Вооруженных сил Украины были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В ходе атаки РФ были захвачены 24 военнопленных. Трое из них были ранены. Все они были арестованы в Крыму и затем незаконно вывезены на территорию России.