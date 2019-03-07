"Торжественная церемония встречи" дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» после выполнения задач в Средиземном море состоялась сегодня, 29 марта, в оккупированном Севастополе.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, это первое прибытие субмарины в город-герой Севастополь после ее включения в состав Черноморского флота, передает Крыминформ.

«Торжественная церемония, посвященная встрече и возвращению подводной лодки из дальнего похода, прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева. На встрече подводной лодки «Великий Новгород» присутствовали командование и ветераны соединения подводных лодок, представители городских властей Севастополя, семьи членов экипажа. Командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Рябищенко доложил командующему флотом об успешном выполнении поставленных задач», – рассказали в отделе информобеспечения.

Отмечается, что подлодка благополучно прошла через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

За время нахождения в дальней морской зоне подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.