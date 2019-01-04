Россия причислила оккупированные Крым и Севастополь к регионам с самой высокой теневой занятостью.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики России, передает “ДС”.

В частности, соответствующий показатель на оккупированном полуострове достигает 38%, а в Севастополе – 34%.

Всего доля занятых в неформальном секторе выросла в 2018 году и превысила 20% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше – 14,6 млн человек.

При этом, по данным ведомства, самая высокая неформальная занятость наблюдается в республиках Северного Кавказа: в Чечне – 64%; в Дагестане – 52%; в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 48%.