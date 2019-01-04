Более трети населения оккупированного Крыма работает нелегально

20:01 29.03.2019 0 комментариев Крым

Россия причислила оккупированные Крым и Севастополь к регионам с самой высокой теневой занятостью. 

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики России, передает “ДС”. 

В частности, соответствующий показатель на оккупированном полуострове достигает 38%, а в Севастополе – 34%. 

Всего доля занятых в неформальном секторе выросла в 2018 году и превысила 20% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше – 14,6 млн человек. 

При этом, по данным ведомства, самая высокая неформальная занятость наблюдается в республиках Северного Кавказа: в Чечне – 64%; в Дагестане – 52%; в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 48%.



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