Более трети населения оккупированного Крыма работает нелегально
|20:01 29.03.2019
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|Крым
Россия причислила оккупированные Крым и Севастополь к регионам с самой высокой теневой занятостью.
Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики России, передает “ДС”.
В частности, соответствующий показатель на оккупированном полуострове достигает 38%, а в Севастополе – 34%.
Всего доля занятых в неформальном секторе выросла в 2018 году и превысила 20% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше – 14,6 млн человек.
При этом, по данным ведомства, самая высокая неформальная занятость наблюдается в республиках Северного Кавказа: в Чечне – 64%; в Дагестане – 52%; в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 48%.
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