Российским налоговикам за счет бюджета отремонтируют корпус санатория в Ялте

17:21 29.03.2019 0 комментариев Крым

Эксперты "Крымского филиала" Главгосэскспертизы России выдали положительное заключение на проект капитального ремонта водолечебного корпуса санатория "Днепр" Федеральной налоговой службы России. 

Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы, пишут РИА Новости

Круглогодично действующий санаторий "Днепр" расположен в оккупированном Крыму в 12 км от Ялты в поселке Гаспра и специализируется на лечении органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, неврологических, эндокринологических, желудочно-кишечных и урологических заболеваний. 

"Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт трехэтажного здания водолечебного корпуса санатория "Днепр", построенного в 1983 году. Предыдущий капитальный ремонт корпуса проводился в 2004 году. Проектные решения включают перепланировку помещений водолечебного корпуса в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями к медицинским организация", — отметили в пресс-службе ведомства. 

Также в водолечебном корпусе отремонтируют стены, потолки и лестницы, заменят полы и элементы оснований, отремонтируют фасад, кровлю, ограждающие конструкции и выполнят работы по усилению отдельных несущих элементов здания.  "В ходе реализации проекта также пройдет ремонт чаши бассейна, будут заменены конструкции и потолок в зале бассейна", — уточнили в ведомстве. 

Ремонтные работы будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. 



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