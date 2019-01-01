В оккупированном Крыму по просьбе гендиректора освятили Балаклавскую ТЭС
|17:01 29.03.2019
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|Крым
Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил чин освящения Балаклавской ТЭС.
Освящение проведено по просьбе генерального директора севастопольского отделения корпорации «Технопромэкспорт», сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Симферопольской и Крымской епархии.
«Поздравляю вас с чином освящения места, где вам многие годы предстоит работать на благо народа божьего, города Севастополя, ваших семей. Поздравляю с освящением, с тем, что ангел господень вошел в этот дом, берегите эту благодать, честно трудитесь и так исполните закон Христов», – сказал Халюта после совершения чина.
По окончании молебна перед иконой Спасителя духовенство благочиния с молитвой окропило святой водой все помещения ТЭС.
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