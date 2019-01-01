Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил чин освящения Балаклавской ТЭС.

Освящение проведено по просьбе генерального директора севастопольского отделения корпорации «Технопромэкспорт», сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Симферопольской и Крымской епархии.

«Поздравляю вас с чином освящения места, где вам многие годы предстоит работать на благо народа божьего, города Севастополя, ваших семей. Поздравляю с освящением, с тем, что ангел господень вошел в этот дом, берегите эту благодать, честно трудитесь и так исполните закон Христов», – сказал Халюта после совершения чина.

По окончании молебна перед иконой Спасителя духовенство благочиния с молитвой окропило святой водой все помещения ТЭС.