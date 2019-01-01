В оккупированном Крыму по просьбе гендиректора освятили Балаклавскую ТЭС

17:01 29.03.2019 0 комментариев Крым

Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил чин освящения Балаклавской ТЭС. 

Освящение проведено по просьбе генерального директора севастопольского отделения корпорации «Технопромэкспорт», сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Симферопольской и Крымской епархии.

«Поздравляю вас с чином освящения места, где вам многие годы предстоит работать на благо народа божьего, города Севастополя, ваших семей. Поздравляю с освящением, с тем, что ангел господень вошел в этот дом, берегите эту благодать, честно трудитесь и так исполните закон Христов», – сказал Халюта после совершения чина.

По окончании молебна перед иконой Спасителя духовенство благочиния с молитвой окропило святой водой все помещения ТЭС.



Ещё на эту тему:

14:21 12.03.2019
Оккупанты сообщили, что второй блок Таврической ТЭС прошел аттестационную проверку
20:21 06.03.2019
Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"
10:41 01.02.2019
Первые очереди двух ТЭС построенных на турбинах Siemens в оккупированном Крыму с 1 февраля вышли на рынок мощности
17:21 18.01.2019
В оккупированном Крыму "технологические нарушения" оставили без света 96 тысяч человек
17:21 16.01.2019
В оккупированном Крыму отчитались об успешном испытании второго блока Севастопольской ТЭС
12:41 11.01.2019
Новая подстанция на Кубани повысит надежность энергоснабжения Крыма - заверяют оккупанты
12:12 14.12.2018
"Правительство" оккупированного Севастополя провалило модернизацию электросетей на всех уровнях
09:14 14.12.2018
Из-за переноса сроков запуска крымских ТЭС, "мощный рост экономики" оккупированного полуострова вновь откладывается
11:33 12.12.2018
Часть оккупированного Крыма осталась без света из-за непогоды
09:01 11.12.2018
За срыв сроков запуска новых ТЭС в оккупированном Крыму виновным назначен Аксёнов
13:12 10.12.2018
Севастопольцы из своего кармана оплатят модернизацию городских электросетей
16:59 07.12.2018
Оккупанты отчитались о завершении строительных работ на Сакской ТЭЦ
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
Все новости страны
Греция Греция
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
14:01 28.03.2019
У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
15:21 27.03.2019
Греція відповіла демаршем на переслідування вертольота прем’єра турецькими літаками
12:21 26.03.2019
Грецію роздратувала пропозиція Ердогана зробити з Софійського собору мечеть
Все новости страны
Грузия Грузия
13:01 29.03.2019
Грузия начинает производство электромобилей
12:21 28.03.2019
Грузия прододжит курс на вступление в НАТО - Зурабишвили
18:21 26.03.2019
Грузия подключилась к европейской системе опознавания судов LRIT
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
16:01 26.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
Все новости страны
Россия Россия
18:01 29.03.2019
У Росії виключили перенесення запуску "Північного потоку-2"
14:21 29.03.2019
Более 5 тысяч военнослужащих ЮВО и экипажи кораблей ЧФ отработали нормативы по применению ракетного вооружения
10:41 29.03.2019
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти
18:21 28.03.2019
"Північний потік-2": У Данії заявили, що оцінка нового маршруту триватиме "кілька місяців"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
13:01 26.03.2019
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку" / Видео
09:01 26.03.2019
Король Йорданії скасував візит до Румунії
Все новости страны
Турция Турция
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
09:21 29.03.2019
Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину
21:01 28.03.2019
Турция и Малайзия наладят производство скоростных катеров
20:21 26.03.2019
Экс-сотрудник спецслужб Турции дал показания по делу о покушении на посла России в Турции
Все новости страны
Украина Украина
17:41 29.03.2019
Облави в Криму: Заарештованих кримських татар могли вивезти в Росію, - адвокат
17:21 29.03.2019
Российским налоговикам за счет бюджета отремонтируют корпус санатория в Ялте
17:01 29.03.2019
В оккупированном Крыму по просьбе гендиректора освятили Балаклавскую ТЭС
16:41 29.03.2019
Оккупанты обещают напоить крымским пивом Индию, Китай, Азербайджан и Израиль
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс