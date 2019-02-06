Оккупанты обещают напоить крымским пивом Индию, Китай, Азербайджан и Израиль
|16:41 29.03.2019
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|Крым
Пивобезалкогольный комбинат «Крым» намерен расширять дистрибьюторскую сеть в Индии, Азербайджане, Израиле, Абхазии и Китайской Народной Республике.
Об этом сообщил "гендиректор" завода Алексей Хмельницкий, пишет Крыминформ.
«Благодаря заключенным с сотней дистрибьюторов контрактам, крымская продукция поставляется в большинство регионов России. Также выстраивается сотрудничество с Индией, Азербайджаном, Израилем, Абхазией и Китайской Народной Республикой», – привели слова Хмельницкого в пресс-службе т.н. "госсовета" оккупированного Крыма.
По данным предприятия, сейчас продукция комбината уже поставляется в Абхазию и постоянно представлена в павильоне российских продовольственных товаров в Китае.
Хмельницкий также добавил, что за последние пять лет предприятие "успешно интегрировалось в экономику и правовое поле Российской Федерации". Производство продукции ПБК «Крым» увеличилось в 1,5 раза (на 57%). Производственные мощности завода позволяют выпускать в общей сложности более 12 тысяч декалитров продукции. Кроме того, с начала 2015 года на развитие и модернизацию предприятия потрачено более 1,1 млрд рублей. В частности, приобретены линии для налива продукции в ПЭТ упаковку, кеги и алюминиевую банку.
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