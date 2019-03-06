У Росії виключили перенесення запуску "Північного потоку-2"
|18:01 29.03.2019
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|Россия
Позиція Данії по газопроводу "Північний потік-2" не вплине на терміни реалізації проекту.
Про це на Красноярському економічному форумі заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає РБК з посиланням на російські ЗМІ.
Зокрема, Новак зазначив, що затягування Данією погодження маршруту "Північного потоку-2" не вплине на раніше заявлені терміни реалізації проекту. Зазначимо, вчора було опубліковано лист CEO Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга, в якому йдеться про те, що запуск "Північного потоку-2" може затягнутися на роки. Він також зазначив, що рішення Данії про відмову в дозволі на північно-західний маршрут і запит заявки від Nord Stream 2 на отримання дозволу на південний маршрут можуть бути оскаржені.
До цього стало відомо, що Данія просить додаткову екологічну експертизу по "Північному потоку-2". За словами представника Nord Stream 2 AG, компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.
Зазначимо, Новак неодноразово заявляв, що "Північний потік-2" буде побудовано до кінця 2019 року.
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