У той час, коли на материковій частині держави людей закликають прийти на вибори, свідоме населення окупованого Криму ризикує власним життям, щоб зареєструватись на дільницях у Харківській області і показати, що Крим – це Україна.

Таку думку в ефірі інформаційно-аналітичного проекту «Коментарі» на телеканалі ZIK висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Коментуючи зникнення безвісти кримськотатарського активіста Едема Яячікова, якого російські силовики не застали вдома під час «обшуків», він наголосив: уже була подана заява щодо зникнення людини.

«Думаю, найближчим часом ми щось спробуємо дізнатись, використовуючи інструменти, що є в наших силах. Зараз важко про щось говорити», – зазначив представник Меджлісу.

Водночас, він зауважив: у Криму не було жодних «обшуків», адже це поняття передбачає певну процедуру. Натомість силовики РФ проводять справжні «облави» і «зачистки».

«Це ж йде спецоперація. Які можуть бути обшуки, коли вибивають двері та вікна? Вони нічого не шукають, а приносять з собою те, що мало б стати мотивом для, нібито, початку розслідування. Там немає слідств, суди – судилища. Тому тут не потрібно їм підігрувати. Відбуваються спецоперації для зачистки, щоб вселити страх, і не лише тим, до кого прийшли, а й усім іншим», – заявив Чийгоз.

Він розповів: у Криму вже навіть «жарти не смішні» щодо цього.

«Уявіть, люди говорять: не потрібно на ніч зачиняти двері та вікна, бо о п’ятій ранку їх виб’ють. Тож, враховуючи трагедію, яка триває, для нас дуже важливо, щоб не маніпулювали громадською думкою. Європі теж потім дуже важко пояснити, що справа зовсім не в Хізб ут-Тахрір», – підкреслив Чийгоз.

Він зазначив: із самого початку російської окупації утиски здійснювались до українських православних громад, коли «віджимали» приходи.

«Так, тут релігійна ознака, однак це має політичний характер, конкретний, проти українців. Почались попередження і арешти, заборона Меджлісу. Згодом почали зрізати інший активний рівень кримських татар. Статті про заборону – лише інструмент, щоб під щось «підганяти» категорію активних. Балуху ж банально підкинули патрони, він не диверсант», – наголосив Чийгоз.

Тож він підкреслив: у Криму відбуваються «страшні зачистки» для залякування населення напередодні виборів.

«Це істерія. Адже у Херсонській області зареєструвались понад тисячу осіб. Ми тут закликаємо громадян вийти на вибори і здійснити свій громадський обов’язок, а там люди тратять своїх гроші, проїжджають через цей кордон, наповнений фсбешниками і грушниками. Вони реєструються, потім їдуть назад і знову збираються приїхати 31 березня. Ці люди не беруть участі у російських «виборах» уже п’ять років, натомість, щоб продемонструвати, що Крим – це Україна, готові жертвувати навіть своїм життям», – резюмував Ахтем Чийгоз.

Як повідомлялось, вчора в анексованому Криму ФСБ РФ провело щонайменше 25 облав у будинках кримськотатарських активістів. Затримано 23 особи.

Згодом з’ясувалось, що більшість із них є членами "Кримської солідарності" та підтримували політв’язнів.