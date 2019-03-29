Не обшуки, а облави: Чийгоз попросив називати речі своїми іменами / Відео

16:01 29.03.2019 0 комментариев Крым

У той час, коли на материковій частині держави людей закликають прийти на вибори, свідоме населення окупованого Криму ризикує власним життям, щоб зареєструватись на дільницях у Харківській області і показати, що Крим – це Україна.

Таку думку в ефірі інформаційно-аналітичного проекту «Коментарі» на телеканалі ZIK висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Коментуючи зникнення безвісти кримськотатарського активіста Едема Яячікова, якого російські силовики не застали вдома під час «обшуків», він наголосив: уже була подана заява щодо зникнення людини.

«Думаю, найближчим часом ми щось спробуємо дізнатись, використовуючи інструменти, що є в наших силах. Зараз важко про щось говорити», – зазначив представник Меджлісу.

Водночас, він зауважив: у Криму не було жодних «обшуків», адже це поняття передбачає певну процедуру. Натомість силовики РФ проводять справжні «облави» і «зачистки».

«Це ж йде спецоперація. Які можуть бути обшуки, коли вибивають двері та вікна? Вони нічого не шукають, а приносять з собою те, що мало б стати мотивом для, нібито, початку розслідування. Там немає слідств, суди – судилища. Тому тут не потрібно їм підігрувати. Відбуваються спецоперації для зачистки, щоб вселити страх, і не лише тим, до кого прийшли, а й усім іншим», – заявив Чийгоз.

Він розповів: у Криму вже навіть «жарти не смішні» щодо цього.

«Уявіть, люди говорять: не потрібно на ніч зачиняти двері та вікна, бо о п’ятій ранку їх виб’ють. Тож, враховуючи трагедію, яка триває, для нас дуже важливо, щоб не маніпулювали громадською думкою. Європі теж потім дуже важко пояснити, що справа зовсім не в Хізб ут-Тахрір», – підкреслив Чийгоз.

Він зазначив: із самого початку російської окупації утиски здійснювались до українських православних громад, коли «віджимали» приходи.

«Так, тут релігійна ознака, однак це має політичний характер, конкретний, проти українців. Почались попередження і арешти, заборона Меджлісу. Згодом почали зрізати інший активний рівень кримських татар. Статті про заборону – лише інструмент, щоб під щось «підганяти» категорію активних. Балуху ж банально підкинули патрони, він не диверсант», – наголосив Чийгоз.

Тож він підкреслив: у Криму відбуваються «страшні зачистки» для залякування населення напередодні виборів.

«Це істерія. Адже у Херсонській області зареєструвались понад тисячу осіб. Ми тут закликаємо громадян вийти на вибори і здійснити свій громадський обов’язок, а там люди тратять своїх гроші, проїжджають через цей кордон, наповнений фсбешниками і грушниками. Вони реєструються, потім їдуть назад і знову збираються приїхати 31 березня. Ці люди не беруть участі у російських «виборах» уже п’ять років, натомість, щоб продемонструвати, що Крим – це Україна, готові жертвувати навіть своїм життям», – резюмував Ахтем Чийгоз.

Як повідомлялось, вчора в анексованому Криму ФСБ РФ провело щонайменше 25 облав у будинках кримськотатарських активістів. Затримано 23 особи.

Згодом з’ясувалось, що більшість із них є членами "Кримської солідарності" та підтримували політв’язнів. 



Ещё на эту тему:

17:41 29.03.2019
Облави в Криму: Заарештованих кримських татар могли вивезти в Росію, - адвокат
15:41 29.03.2019
У політв’язня Едема Бекірова зростає рівень цукру і з’явилися висипання
12:01 29.03.2019
Облавы в Крыму: Супруга разыскиваемого крымского татарина написала заявление о похищении / Видео
11:01 29.03.2019
США та Євросоюз закликали допустити місію ОБСЄ в окупований Крим
10:01 29.03.2019
У Держдепі засудили дії ФСБ Росії в окупованому Криму і закликають звільнити затриманих
09:01 29.03.2019
Британія закликає РФ припинити свавілля в Криму і звільнити затриманих
08:21 29.03.2019
У Туреччині та Польщі засуджують масові обшуки та арешти кримських татар
08:01 29.03.2019
Єльченко: Дії РФ у Криму дискредитують міжнародну боротьбу з тероризмом
21:21 28.03.2019
Подконтрольный оккупантам Муфтият просит мусульман пресекать влияние "деструктивных групп"
20:21 28.03.2019
Облавы в Крыму: Подконтрольный оккупантам «суд» сегодня арестовал 10 крымских татар
19:41 28.03.2019
Облавы в Крыму: «Суд» арестовал еще двух задержанных крымских татар
18:41 28.03.2019
Облавы в Крыму: "Суд" арестовал задержанного накануне Аметова
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
Все новости страны
Греция Греция
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
14:01 28.03.2019
У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
15:21 27.03.2019
Греція відповіла демаршем на переслідування вертольота прем’єра турецькими літаками
12:21 26.03.2019
Грецію роздратувала пропозиція Ердогана зробити з Софійського собору мечеть
Все новости страны
Грузия Грузия
13:01 29.03.2019
Грузия начинает производство электромобилей
12:21 28.03.2019
Грузия прододжит курс на вступление в НАТО - Зурабишвили
18:21 26.03.2019
Грузия подключилась к европейской системе опознавания судов LRIT
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
16:01 26.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
Все новости страны
Россия Россия
18:01 29.03.2019
У Росії виключили перенесення запуску "Північного потоку-2"
14:21 29.03.2019
Более 5 тысяч военнослужащих ЮВО и экипажи кораблей ЧФ отработали нормативы по применению ракетного вооружения
10:41 29.03.2019
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти
18:21 28.03.2019
"Північний потік-2": У Данії заявили, що оцінка нового маршруту триватиме "кілька місяців"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
13:01 26.03.2019
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку" / Видео
09:01 26.03.2019
Король Йорданії скасував візит до Румунії
Все новости страны
Турция Турция
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
09:21 29.03.2019
Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину
21:01 28.03.2019
Турция и Малайзия наладят производство скоростных катеров
20:21 26.03.2019
Экс-сотрудник спецслужб Турции дал показания по делу о покушении на посла России в Турции
Все новости страны
Украина Украина
17:41 29.03.2019
Облави в Криму: Заарештованих кримських татар могли вивезти в Росію, - адвокат
17:21 29.03.2019
Российским налоговикам за счет бюджета отремонтируют корпус санатория в Ялте
17:01 29.03.2019
В оккупированном Крыму по просьбе гендиректора освятили Балаклавскую ТЭС
16:41 29.03.2019
Оккупанты обещают напоить крымским пивом Индию, Китай, Азербайджан и Израиль
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс