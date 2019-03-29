В ув’язненого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова погіршується стан здоров’я. По тілу у чоловіка з’явилися висипання. Причина їх появи невідома.

Про це повідомив адвокат Бекірова Ісляв Веліляєв, якому вдалося відвідати ув’язненого напередодні, передає Громадське радіо.

«У нього високий рівень цукру, задишка і почалися висипання в усіх місцях, де є лімфатичні вузли, зокрема в області паху. Проте, на жаль, ніякого лікування, крім інсуліна він не отримує», — сказав адвокат.

25 березня адвокат Бекірова повідомляв, що в ув’язненого посилюється хвороба серця та діабет. Також Іслям Веліляєв додав, що захист домігся переведення Едема Бекірова з двомісної камери у медичну частину СІЗО у Сімферополі.

Нагадаємо, 10 січня суддя окупаційного суду в Криму Тимур Слезко відмовив у задоволенні апеляційної скарги адвокатів Едема Бекірова щодо його перебування під вартою до 11 лютого у 2019 році.

Раніше адвокат Бекірова заявив, що його підзахисному не надають медичної допомоги в СІЗО Криму.

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова затримали співробітники російської ФСБ 12 грудня на адмінкордоні з окупованим Кримом.

За інформацієї голови Меджлісу кримських татар, народного депутата України Рефата Чубарова, Бекірова затримали, коли він проходив паспортний контроль уже на окупованій території. Активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів.

13 грудня суд в окупованому Криму арештував Бекірова на два місяці. Зараз він перебуває в СІЗО Сімферополя.

Едем Бекіров постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. У січні 2018 року він переніс операцію на серці, у зв’язку з чим мусить приймати багато ліків. Активіст також має інвалідність.