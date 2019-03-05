Ситуація з правами людини в окупованому Криму погіршилась - Amnesty International

15:21 29.03.2019 0 комментариев Крым

Amnesty International заявляє, що у Криму відзначається значне погіршення ситуації щодо дотриманння прав людини після окупації та незаконної анексії Росією Криму в 2014 році. 

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на доповідь Amnesty International.

У доповіді говориться, що проти відвертих критиків незаконної анексії півострова Російською Федерацією й надалі активно проводиться політика утисків, погроз і залякувань. Зокрема, обмеження свободи об'єднань на здійснення культурних та інших прав.

"Свавільна заборона, яку Росія у 2016 році наклала на Меджліс кримськотатарського народу, самоврядну організацію кримських татар, що сприяє розвитку кримськотатарської культури та традицій, залишається незмінною, незважаючи на рішення Міжнародного Суду ООН у 2017 році про її відкликання. Особи, які постраждали від заборони, не лише позбавлені засобів правового захисту, які б дозволили їм оскаржити заборону в місцевих судах, їх також переслідують і утискають, оскільки будь-який відкритий зв'язок з Меджлісом вважається кримінальним злочином", - йдеться у доповіді.

Також йдеться про переслідування ФСБ людей у зв'язку з релігійними переконаннями. 

"У цьому контексті де-факто влада свавільно переслідує все більшу кількість кримських татар, застосовуючи російське анти-екстремістське законодавство", - йдеться у доповіді.

Зазначимо, що 27-28 березня у Криму пройшли масові обшуки у будинках кримських татар. У результаті ФСБ затримала 23 людей і частину з них вже арештувала. США та ЄС закликали РФ звільнити незаконно затриманих кримських татар, але Росія їхні заяви ігнорує. Одна людина зникла.

У доповіді Amnesty International йдеться про те, що після анексії Криму російська влада взяла під контроль, бо "вигнала з півострова", всі незалежні ЗМІ шляхом залякувань і переслідувань конкретних осіб чи скасування дозволів ЗМІ на мовлення та видавничу діяльність згідно із російськими законодавчими вимогами до реєстрації ЗМІ.

"З часу останнього подання Amnesty International ситуація зі свободою ЗМІ ще більше погіршилася. За даними Кримської правозахисної групи з літа до кінця 2018 року кількість засобів масової інформації (в основному онлайн), до яких було повністю або частково заборонено доступ, зросла до щонайменше 33 веб-сайтів. Збільшилася також кількість місцевих інтернет-провайдерів, які застосовують обмеження", - йдеться у повідомленні.

Amnesty International повідомляє про тиск російської влади на Google, з метою відображення незаконно анексованого Криму на Google Maps як російської території. Google погрожували юридичними наслідками.



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