Представництво ЄС в ОБСЄ: До Павла Гриба мають допустити українських лікарів
|15:01 29.03.2019
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|Украина
Представництво Європейського Союзу при ОБСЄ 29 березня висловило стривоженість вироком українському політв’язню Павлу Грибу.
Згідно з заявою, Євросоюз «очікує, що Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального лікування, якого потребує», пише Радіо СВобода.
«Українські лікарі мають бути допущені до нього, як того вимагав Європейський суд із прав людини», – заявляють у представництві.
У Росії 22 березня суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого – 6 років ув’язнення.
Официальные власти США в лице заместителя спикера Государственного департамента Роберта Палладино осудили приговор российской власти политзаключенному Павлу Грибу и призвали агрессора немедленно освободить украинского гражданина.
20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки важких захворювань і перебуває у важкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування у спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.
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