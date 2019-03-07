Представництво ЄС в ОБСЄ: До Павла Гриба мають допустити українських лікарів

15:01 29.03.2019 0 комментариев Украина

Представництво Європейського Союзу при ОБСЄ 29 березня висловило стривоженість вироком українському політв’язню Павлу Грибу.

Згідно з заявою, Євросоюз «очікує, що Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального лікування, якого потребує», пише Радіо СВобода.

«Українські лікарі мають бути допущені до нього, як того вимагав Європейський суд із прав людини», – заявляють у представництві.

У Росії 22 березня суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого – 6 років ув’язнення.

Официальные власти США в лице заместителя спикера Государственного департамента Роберта Палладино осудили приговор российской власти  политзаключенному Павлу Грибу и призвали агрессора немедленно освободить украинского гражданина.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки важких захворювань і перебуває у важкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування у спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.



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