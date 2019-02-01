Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр

14:41 29.03.2019 0 комментариев Турция

Туреччина розробила проект створення в нашій країні логістичного хабу.

Про це йшлося в четвер, 28 березня, на зустрічі в посольстві України в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

«Ми розробили логістичний проект і маємо намір відкрити логістичний центр в Україні, а також у Грузії. Звичайно, ми плануємо це зробити на державному рівні, і таким чином це буде дуже великий внесок у транспортну сферу обох країн. Збільшення флоту та нарощування морського сполучення в Чорному морі між нашими країнами буде великим внеском у розвиток транспортної сфери», - сказав представник міністерства морського транспорту та сполучень Туреччини Кемаль Гюней.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга наголосив на зацікавленості української сторони в такій співпраці.

«Для нас Туреччина – це також можливість долучитися до Шовкового шляху, якщо брати до уваги транспортний вимір. Ми досягли серйозних домовленостей між нашими транспортними відомствами і в цьому напрямку ми хочемо працювати. Це й існуючі мережі: Карс - Тбілісі - Баку, для нас це цікаво. І розвиток поромних сполучень, і всі інші моменти, оскільки весь транзит в Іран і на Близький Схід з України іде, власне, через цей регіон», - сказав Сибіга.

За його словами, використання спільного транзитного потенціалу держав – дуже важливий напрямок співпраці, який ще не повністю задіяний.

«Наскільки я розумію, вигідною буде й сама вартість доставки вантажів. Але все це має бути темою обговорення експертів. Цього року відбудеться засідання відповідної комісії, сподіваюся, що ці питання будуть винесені на новий, вищий рівень», - сказав дипломат.

Як повідомлялося, Україна і Туреччина працюють над узгодженням останніх пунктів для підписання угоди про вільну торгівлю.



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