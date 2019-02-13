Более 5 тысяч военнослужащих ЮВО и экипажи кораблей ЧФ отработали нормативы по применению ракетного вооружения

14:21 29.03.2019 0 комментариев Россия

Группы управления разведывательно-ударными действиями объединений Южного военного округа отработали нормативы по подготовке заданий для применения ракетного вооружения в рамках "единого дня огня".

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

"Под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова в едином замысле тактической обстановки ракетные и артиллерийские соединения, а также корабли, оперативно-тактическая авиация и части ПВО отработали более 900 нормативов. Более 5 тыс. военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе более 300 с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе разведывательно-ударных контуров учебно-боевые задачи выполнили ракетные соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий ЮВО, а также ракетных кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Управление огнем было организовано с командных пунктов объединений в пяти регионах - Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, Крыму, на Ставрополье, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, участники Единого дня огня задействовали десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, всего более 20 самолетов и вертолетов.



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