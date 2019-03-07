Россия взялась за "реставрацию" крепости "Керчь"

14:01 29.03.2019 0 комментариев Крым

К сентябрю 2019 года крепость "Керчь" планируется обнести забором в рамках работ по сохранению объекта, предусмотренных соответствующей федеральной целевой программой. 

Об этом сообщила Татьяна Умрихина, т.н. "генеральный директор" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, структурным подразделением которого является крепость "Керчь", передает РИА Новости

Умрихина рассказала, что реставрационные работы "выполняет известная нам компания "Еврогрупп" (ООО "Еврогрупп СПб" — РИА). Работают они с нами очень тесно… Уже сделаны предметы охраны более чем 60-ти зданий. Почему я говорю о предметах охраны? Потому что если он сделан, — до него дотронуться нельзя", — пояснила она.  

Умрихина отметила, что, по прогнозам, исполнители работ приступят к их выполнению в сентябре. "Первого сентября начинается практическая работа… Прежде всего, это забор во всей крепости "Керчь"… Дальше будет проложена временная, но очень хорошего качества дорога с тротуарной дорожкой рядом: она соединит все объекты. И реально отреставрирован будет первый КПП, входной комплекс… Плюс капонир полностью отреставрирован. Ворота девятнадцатого века будут не полностью, конечно, отреставрированы, но кружальным слоем обведены", — отметила директор музея-заповедника. 

Напомним, Большая ханская мечеть (Хан-Джами) в Бахчисарае навсегда утратила ценный исторический облик вследствие разрушительных работ, которые оккупанты ведут под видом «реставрации» в Ханском дворце.



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