Оккупированный Крым обещают подключить к спецсети для военных и силовиков

13:41 29.03.2019 0 комментариев Крым

Проект по созданию сети мобильного интернета для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов в Крыму и Севастополе может быть передан оператору «Миранда-Медиа», который ранее контролировал «Ростелеком». 

Схема, по которой строительство сети будет вестись в других регионах России, аннексированному Крыму не подходит: в ней задействованы сам «Ростелеком» и аффилированный с ним сотовый оператор Tele2, которых на полуострове официально нет, пишут Примечания.

В правительстве планируют выбрать ООО «Миранда-Медиа» единственным поставщиком по созданию сети LTE для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов оккупированных Крыма и Севастополя, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эта компания до 2015 года принадлежала «Ростелекому», после чего оператор сократил долю до 20%, уступив 80% ее менеджерам.

Как ранее сообщалось, в середине февраля правительственная комиссия по цифровому развитию и IT в целом одобрила кония.цепцию подключения к интернету образовательных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей и постов, участковых пунктов полиции, подразделений Росгвардии. Бюджет проекта до 2024 года оценивается примерно в 73 млрд руб. Минкомсвязь поддержала предложение «Ростелекома», Tele2 (на 45% принадлежит «Ростелекому») и ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» (РТРС) по определению единственного поставщика беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов.

В Минкомсвязи не комментируют возможность назначения «Миранда-Медиа» единственным поставщиком беспроводного интернета для социально значимых объектов оккупированных Крыма и Севастополя. 

 У «Миранды-Медиа» «нет информации о назначении единственным поставщиком в каком-либо проекте», - сообщила ее представитель Виктория Саулова, отметив, что компания готова участвовать в конкурсах на оказание услуг связи в оккупированных Крыму и Севастополе, когда они будут объявлены.

«Миранда-Медиа» сейчас один из крупнейших "игроков" в регионе, обладающих транспортной магистральной инфраструктурой, что, вероятно, станет ключевым фактором для реализации проекта, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Участие в нем может стимулировать развитие бизнеса оператора, добавляет он. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 года компания показала убыток в 18 млн руб. при выручке 701 млн руб.



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