США витратили понад $ 1,3 млрд на зміцнення обороноздатності України
|13:21 29.03.2019
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|Украина
Прес-секретар Пентагону Ерік Пахон заявив, що з 2014 року США виділили Україні більше $ 1,3 млрд на зміцнення обороноздатності і поліпшення взаємодії з НАТО.
Про він сказав в інтерв'ю російському виданню "Известия", пише Українська правда.
"Наша політика в питанні майбутнього розширення НАТО полягає в тому, що двері відкриті. Ми вітаємо прагнення України до членства в НАТО і рішуче підтримуємо право цієї країни вільно вибирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання", - пояснив Пахон.
"З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $1,3 млрд в області безпеки для зміцнення обороноздатності українських сил і підвищення оперативної сумісності з НАТО. Сполучені Штати як і раніше висловлюють повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - додав він.
За його словами, Вашингтон підтримує прагнення Києва приєднатися до альянсу, проте важливою перешкодою на цьому шляху залишається вирішення територіальних питань, включаючи "кримську проблему".
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