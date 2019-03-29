Прес-секретар Пентагону Ерік Пахон заявив, що з 2014 року США виділили Україні більше $ 1,3 млрд на зміцнення обороноздатності і поліпшення взаємодії з НАТО.

Про він сказав в інтерв'ю російському виданню "Известия", пише Українська правда.

"Наша політика в питанні майбутнього розширення НАТО полягає в тому, що двері відкриті. Ми вітаємо прагнення України до членства в НАТО і рішуче підтримуємо право цієї країни вільно вибирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання", - пояснив Пахон.

"З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $1,3 млрд в області безпеки для зміцнення обороноздатності українських сил і підвищення оперативної сумісності з НАТО. Сполучені Штати як і раніше висловлюють повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - додав він.

За його словами, Вашингтон підтримує прагнення Києва приєднатися до альянсу, проте важливою перешкодою на цьому шляху залишається вирішення територіальних питань, включаючи "кримську проблему".