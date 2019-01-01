Первый электромобиль под грузинским брендом будет создан совместными усилиями компаний Aigroup и Changan.

Об єтом сообщает ЛИГА.Новости со ссілкой на ЭкоТехника.

Компания Changan, также известная как CHANA - третий по величине автопроизводитель в Китае.

Согласно меморандуму между компаниями, новый грузинский автомобильный бренд будет снабжать электромобилями не только свой рынок, но и кавказский регион, Центральную Азию, и Европу.

На первом этапе запланировано производство машин серии EADO, а в скором будущем также моделей BENNI-EV360 и CS55EV. Первый выход на рынок грузинского электрокара планируется в конце 2019 года.

На китайском рынке электромобиль Changan Eado EV (Eado EV300) продается по цене от 160 000 юаней (около $23 000). Модель имеет запас хода 300 км и двигатель мощностью в 122 л.с.