Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ

12:41 29.03.2019 0 комментариев Румыния

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив референдум щодо антикорупційних реформ в країні. 

Як повідомив він у телезверненні 28 березня, референдум відбудеться одночасно з виборами до Європарламенту 26 травня, пише Радіо Свобода.

«Уряд не повинен перетворювати корупцію в державну політику», – заявив Йоганніс. Він не уточнив яке саме питання буде винесена на референдум.

Тисячі румунів вийшли на протести минулого місяця після того, як уряд лівих без будь-яких публічних дебатів ухвалив норму, що на думку критиків, обмежила незалежність прокурорів.

Цей крок став останнім в серії законодавчих і кадрових змін, проведених Соціал-демократичною партією (СДП) відтоді, як вона прийшла до влади два роки тому. У ЄС і США висловили стурбованість щодо загрози верховенству права в Румунії. СДП виступає проти референдуму.

Крім того, торік уряд звільнив головного антикорупційного прокурора країни Лауру Кевеші, чию роботу високо оцінювали у ЄС. Попри звільнення, у лютому комітет Європарламенту попередньо схвалив її кандидатуру на посаду першого в ЄС прокурора по боротьбі з шахрайством.

28 березня Кевеші викликали у Румунії на допит у справі щодо звинувачень на її адресу у зловживанні службовим становищем, хабарництві і неправдивих свідченнях. Усі звинувачення вона заперечує. ЗМІ повідомили, що Кевеші висунули звинувачення і заборонили покидати країну протягом 60 днів.



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