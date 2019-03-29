Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ

12:21 29.03.2019 0 комментариев Болгария

Заступник міністра закордонних справ Болгарії Юрій Штерк запевнив, що Софія підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу МЗС України.

Під час українсько-болгарських політичних консультацій, що відбулися в Києві 28 березня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив зі своїм болгарським візаві "весь спектр питань порядку денного українсько-болгарських відносин".

"Сторони намітили шляхи подальшого розвитку політичного діалогу, взаємодії на платформах міжнародних організацій, а також співробітництва в економічній, правовій і культурно-гуманітарній сферах. Сторони позитивно відзначили розвиток транспортної інфраструктури між двома країнами, зокрема започаткування авіакомпанією Ryanair прямого авіасполучення між Києвом та Софією", - йдеться в повідомленні.

Також дипломати обговорили "практичні питання взаємодії" у сфері освіти та захисту прав національних меншин в Україні та Болгарії.

"Болгарська сторона підтвердила незмінність своєї підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України, продовження санкційної політики ЄС проти РФ, зусиль нашої держави та міжнародного співтовариства, спрямованих на стабілізацію ситуації на сході України та де-окупації Криму, а також звільнення українських політичних заручників і військовополонених українських моряків", - додали у МЗС.



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