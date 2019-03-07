Супруга крымского татарина Эдема Яячикова, которого оккупанты якобы разыскивают в Крыму по «делу о так называемом терроризме», написала заявление в «полицию» о его похищении.

Об этом Сусанна Яячикова сообщила в комментарии «Крымской солидарности», передает ATR.

«Я подала сегодня (28 марта) заявление, так как мой муж не выходит на связь уже несколько дней. Он был в числе пропавших, троих уже нашли, а моего супруга — нет. Я опасаюсь за его безопасность. Я подозреваю, что сотрудники ФСБ похитили его либо скрывают его местонахождение», — заявила она.

Напомним, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ с 2003 года).

28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. Еще одного крымского татарина — Эдема Яячикова — оккупанты якобы розыскивают. О его местонахождении сведений до сих пор нет.

Позже «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар до 15 мая.