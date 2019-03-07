Американский военный самолет провел разведку у оккупированного Крыма
|11:41 29.03.2019
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|Крым
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в четверг, 28 марта, провел многочасовой полет вдоль границ аннексированного Россией Крыма.
Во время которого самолет совершил несколько пролетов вблизи Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, пишет Интерфакс.
Сообщается, что самолет с бортовым номером 157316, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение почти четырех часов курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив, вплоть до Кубани в районе Новороссийска на высоте 7,4 тыс. метров.
Ранее сообщалось, что 26 марта вблизи побережья аннексированного Крыма провели длительные полеты самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.
Самолеты также осуществляли полеты вдоль побережья полуострова от его западной оконечности до Керченского пролива. При этом американский морской разведчик P-8A Poseidon временами приближался к оккупированному Россией Крыму в районе Севастополя на расстояние около 38 км.
Напомним, группа коаблей сегодня НАТО вошла в Черное море.
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