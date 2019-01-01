Молдова может перейти на американский газ - СМИ
|11:21 29.03.2019
|0 комментариев
|Молдова
В Молдове обеспокоены тем, что в будущем году страна может остаться без российского газа, поскольку закончится действие договора РФ об украинском транзите.
Поэтому молдавские чиновники начали переговоры с США о возможности поставок в республику американского сжиженного газа, пишет point.md.
Игорь Додон в одной из местных телепрограмм отметил риск резкого сокращения транзита газа из России на Балканы через Украину (и Молдову) начиная с 2020 года. «Снижение может быть... в два раза и способно не только повлиять на доходы РМ от транзитных услуг, но привести к сокращению поставок газа в нашу страну», – цитирует Додона портал mold-street.com. Президент РМ заявил, что видел документы ОАО «Молдовагаз» о скором повышении тарифов на газ для потребителей на 35%, пишет ng.ru.
Сейчас Молдова не готова к возможному прекращению транспортировки российского газа через территорию Украины, так как на завершение строительства и запуск альтернативного газопровода из Румынии «еще даже не найдены деньги».
В то же время в Кишинев прибыла группа влиятельных американских бизнесменов, чтобы на месте проанализировать инвестиционные возможности Молдовы. Об этом сообщил посол США в РМ Дерек Дж. Хоган на встрече с молдавским министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем. Скорее всего участники предстоящей встречи обсудят и энергетические проблемы Молдовы, пишет издание.
Ещё на эту тему:
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Строительство газопровода Унгень-Кишинэу начнется до конца лета
В Молдове снизили тарифы на газ в среднем на 20,3%
Молдовагаз: Газпром поставляет газ как обычно
У 2018 році ціна на газ для побутових споживачів у Молдові може бути знижена на 20%
НАРЭ готовит новые правила регулирования газового рынка в Молдове
«Газпром» в суде потребовал от Молдовы почти $800 млн
Молдавские социалисты: Долг Приднестровья за газ следует отделить от общего долга Молдовы
Газпром рассмотрит возможность реструктуризации долга Молдовы за газ