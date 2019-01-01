В Молдове обеспокоены тем, что в будущем году страна может остаться без российского газа, поскольку закончится действие договора РФ об украинском транзите.

Поэтому молдавские чиновники начали переговоры с США о возможности поставок в республику американского сжиженного газа, пишет point.md.



Игорь Додон в одной из местных телепрограмм отметил риск резкого сокращения транзита газа из России на Балканы через Украину (и Молдову) начиная с 2020 года. «Снижение может быть... в два раза и способно не только повлиять на доходы РМ от транзитных услуг, но привести к сокращению поставок газа в нашу страну», – цитирует Додона портал mold-street.com. Президент РМ заявил, что видел документы ОАО «Молдовагаз» о скором повышении тарифов на газ для потребителей на 35%, пишет ng.ru.

Сейчас Молдова не готова к возможному прекращению транспортировки российского газа через территорию Украины, так как на завершение строительства и запуск альтернативного газопровода из Румынии «еще даже не найдены деньги».

В то же время в Кишинев прибыла группа влиятельных американских бизнесменов, чтобы на месте проанализировать инвестиционные возможности Молдовы. Об этом сообщил посол США в РМ Дерек Дж. Хоган на встрече с молдавским министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем. Скорее всего участники предстоящей встречи обсудят и энергетические проблемы Молдовы, пишет издание.