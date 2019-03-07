ЧФ оккупантов "сопровождает" корабли НАТО в Черном море
|09:41 29.03.2019
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Корабли Черноморского флота оккупантов "взяли на сопровождение" корабли НАТО, которые вошли в Черное море.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании", — отметили в центре.
Наблюдение за действиями НАТОвских фрегаты осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".
Напомним, в Черное море зашла группа кораблей НАТО. Здесь они находятся для проведения учений и отработки взаимодействия с партнерами из Украины и Грузии.
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