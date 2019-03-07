Корабли Черноморского флота оккупантов "взяли на сопровождение" корабли НАТО, которые вошли в Черное море.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании", — отметили в центре.

Наблюдение за действиями НАТОвских фрегаты осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Напомним, в Черное море зашла группа кораблей НАТО. Здесь они находятся для проведения учений и отработки взаимодействия с партнерами из Украины и Грузии.