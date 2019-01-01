В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

10:41 29.03.2019 0 комментариев Россия

С 29 марта в России за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. Оскорбление власти и госсимволов грозит штрафом в размере до 300 тыс. рублей.

29 марта в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти, пишет РБК.

С 29 марта физические и юридические лица, причастные к распространению недостоверных новостей, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф. Наказание варьируется в зависимости от последствий.

Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит:
- для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.,
- для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб.,
- для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Наказание за создание помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей:

- для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.,
- для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб.,
- для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Если правонарушения привели, например, к причинению вреда здоровью людей или массовому нарушению общественного порядка и безопасности, санкции составят:
- для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.,
- для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. руб.,
- для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб.

Законопроект об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тыс. руб. При этом Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение.



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