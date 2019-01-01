В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти
|10:41 29.03.2019
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|Россия
С 29 марта в России за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. Оскорбление власти и госсимволов грозит штрафом в размере до 300 тыс. рублей.
29 марта в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти, пишет РБК.
С 29 марта физические и юридические лица, причастные к распространению недостоверных новостей, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф. Наказание варьируется в зависимости от последствий.
Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит:
- для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.,
- для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб.,
- для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
Наказание за создание помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей:
- для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.,
- для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб.,
- для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.
Если правонарушения привели, например, к причинению вреда здоровью людей или массовому нарушению общественного порядка и безопасности, санкции составят:
- для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.,
- для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. руб.,
- для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб.
Законопроект об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тыс. руб. При этом Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение.
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