Десантные корабли ЧФ оккупантов вернулись в Севастополь после учений
|10:21 29.03.2019
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|Крым
Большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота страны-агрессора «Цезарь Куников» и «Азов» вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в учениях воздушно-десантных подразделений Южного военного округа.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота оккупантов, пишет Крыминформ.
«В ходе проведения учения экипажи БДК «Цезарь Куников» и «Азов» отработали погрузку и выгрузку личного состава и военной техники на необорудованное побережье, выполнили артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, а также провели учение по противовоздушной обороне совместно с экипажем тактического фронтового бомбардировщика Су-24М», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что совместные учения проходили на полигоне оккупированного Крыма - Опук. Экипажи кораблей после прибытия в пункты базирования продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
В ходе учений подразделения ВДВ отрабатывают навыки десантирования на незнакомую территорию с транспортных самолетов и десантных кораблей с последующим захватом позиций условного противника.
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