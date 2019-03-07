Большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота страны-агрессора «Цезарь Куников» и «Азов» вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в учениях воздушно-десантных подразделений Южного военного округа.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота оккупантов, пишет Крыминформ.



«В ходе проведения учения экипажи БДК «Цезарь Куников» и «Азов» отработали погрузку и выгрузку личного состава и военной техники на необорудованное побережье, выполнили артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, а также провели учение по противовоздушной обороне совместно с экипажем тактического фронтового бомбардировщика Су-24М», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что совместные учения проходили на полигоне оккупированного Крыма - Опук. Экипажи кораблей после прибытия в пункты базирования продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

В ходе учений подразделения ВДВ отрабатывают навыки десантирования на незнакомую территорию с транспортных самолетов и десантных кораблей с последующим захватом позиций условного противника.