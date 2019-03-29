Держдепартамент США засудив Росію за затримання 23 мешканців Криму, яких звинувачують в участі в організації Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Озброєні співробітники ФСБ у масках вдерлися до будинків кримських татар, тероризуючи сім'ї і заарештувавши понад 20 осіб", - написав у Twitter прес-секретар заступника Державного департаменту держдепу США Роберт Палладіно.

27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

23 осіб затримали, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних. Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму арештував усіх затриманих під час обшуків кримських татар до 15 травня.

Європейський Союз закликав Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар та гарантувати дотримання усіх основоположних прав на території незаконно анексованого півострова.

МЗС України висловило протест у зв'язку з подіями в Криму, закликало міжнародну спільноту відреагувати на них, зокрема, посилити санкції проти РФ.