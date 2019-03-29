У Держдепі засудили дії ФСБ Росії в окупованому Криму і закликають звільнити затриманих
|10:01 29.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Держдепартамент США засудив Росію за затримання 23 мешканців Криму, яких звинувачують в участі в організації Хізб ут-Тахрір.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Озброєні співробітники ФСБ у масках вдерлися до будинків кримських татар, тероризуючи сім'ї і заарештувавши понад 20 осіб", - написав у Twitter прес-секретар заступника Державного департаменту держдепу США Роберт Палладіно.
27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".
23 осіб затримали, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних. Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму арештував усіх затриманих під час обшуків кримських татар до 15 травня.
Європейський Союз закликав Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар та гарантувати дотримання усіх основоположних прав на території незаконно анексованого півострова.
МЗС України висловило протест у зв'язку з подіями в Криму, закликало міжнародну спільноту відреагувати на них, зокрема, посилити санкції проти РФ.
Ещё на эту тему:
Облавы в Крыму: Супруга разыскиваемого крымского татарина написала заявление о похищении / Видео
США та Євросоюз закликали допустити місію ОБСЄ в окупований Крим
Подконтрольный оккупантам Муфтият просит мусульман пресекать влияние "деструктивных групп"
Облавы в Крыму: Подконтрольный оккупантам «суд» сегодня арестовал 10 крымских татар
Облавы в Крыму: «Суд» арестовал еще двух задержанных крымских татар
Облавы в Крыму: "Суд" арестовал задержанного накануне Аметова