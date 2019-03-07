США та Європейський Союз виступають за забезпечення доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Криму та до неконтрольованої урядом України ділянки кордону вздовж українсько-російського кордону.

З відповідним закликом делегації США та ЄС в ОБСЄ виступили під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 березня, у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Повністю функціонуюча моніторингова місія має вирішальне значення для миру на Донбасі. Виконання мандату СММ вимагає надання Місії повного і необмеженого доступу до всієї України. Це включає територію уздовж кордону з Росією, до якого СММ було надано лише обмежений доступ. Це також стосується Криму, який залишається і завжди залишатиметься невід'ємною частиною України", - заявив Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан.

Він наголосив, що тривалі обмеження у доступі СММ та перешкоджання роботі обладнання Місії є неприпустимими.

Делегація ЄС в ОБСЄ також вкотре наголосила на тому, щоб СММ був забезпечений вільний, безпечний та безперешкодний доступ по всій території України, включаючи територію Криму та вздовж українсько-російського державного кордону. "Ми продовжуємо закликати до забезпечення безпечного та безперешкодного доступу для СММ відповідно до їх мандату, під яким ми всі підписалися. Сюди входить незаконно анексований Кримський півострів і українсько-російський державний кордон, у доступі куди СММ систематично позбавлена", - йдеться у виголошеній під час засідання заяві ЄС.

У делегації ЄС також вказали на те, що підтримувані Росією збройні формування постійно перешкоджають подальшому руху спостерігачів ОБСЄ на своїх блокпостах: так, з червня 2018 року ними було понад 100 раз відмовлено у проїзді СММ через блокпост біля Заїченко та понад 60 разів – через блокпост поблизу Верхньошироківське.