Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину

09:21 29.03.2019 0 комментариев Турция

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний, що країни Заходу, насамперед США, винні у провокуванні економічної кризи в його державі.

Про це президент Туреччини сказав на зустрічі з представниками соцмедіа в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

«За маніпуляціями, що мали місце в серпні 2018 року на валютному ринку Туреччини стоять спроби окремих країн Заходу, головним чином США, чинити тиск на Анкару», - заявив Ердоган.

Він висловив переконання, що таким чином робляться спроби вплинути в тому числі на політичну ситуацію в країні напередодні місцевих виборів, які відбудуться в Туреччині 31 березня.

Ердоган указав на зниження інфляції в Туреччині та зменшення ставок по кредитах. Але наголосив, що це питання «набагато ширше», його вирішення відбувається на рівні держави, а не є справою керівників у регіонах.



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