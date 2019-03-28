Британія закликає РФ припинити свавілля в Криму і звільнити затриманих
|09:01 29.03.2019
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|Крым
Велика Британія закликає Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар після нових обшуків у їхніх домівках.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter британського посольства в Україні.
"Занепокоєні незаконними обшуками та арештами кримських татар російською владою. Ми закликаємо Росію припинити порушення прав людини і переслідування тих, хто виступає проти її незаконної анексії Криму, та негайно звільнити затриманих кримських татар. Крим - це Україна", - йдеться у заяві.
27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".
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