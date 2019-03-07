Опубліковано відео проходження військовими кораблями НАТО Босфору / Відео

09:19 29.03.2019 0 комментариев

В Інтернеті з'явилося відео проходження бойовими кораблями НАТО Toronto та Santa Maria Босфорської протоки. 

Відеозапис розмістило на своєму акаунті в Twitter турецьке інформаційне агентство Demirören Haber Ajansı.

"Бойові кораблі НАТО пройшли повз Стамбул. Пройшовши Босфорську протоку, кораблі вийшли у Чорне море. Прохід кораблів контролювався катерами берегової охорони", - йдеться у повідомленні.



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