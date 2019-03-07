Опубліковано відео проходження військовими кораблями НАТО Босфору / Відео
|09:19 29.03.2019
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В Інтернеті з'явилося відео проходження бойовими кораблями НАТО Toronto та Santa Maria Босфорської протоки.
Відеозапис розмістило на своєму акаунті в Twitter турецьке інформаційне агентство Demirören Haber Ajansı.
"Бойові кораблі НАТО пройшли повз Стамбул. Пройшовши Босфорську протоку, кораблі вийшли у Чорне море. Прохід кораблів контролювався катерами берегової охорони", - йдеться у повідомленні.
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