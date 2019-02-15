Ренійська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) шукає інвесторів для реалізації проекту державно-приватного партнерства зі створення терміналу для прийняття, накопичення, зберігання та бункерування суден зрідженим природним газом (ЗПГ) в Ренійському морському порту.

Проект передбачає будівництво ЗПГ-терміналу і плавучого причалу для бункерування суден на території «Бази технічного обслуговування» Ренійського морського порту. Реалізація проекту запланована на 2020-2025 роки, повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу АМПУ.

«Розташування у спеціальній економічній зоні «Рені», близькість міжнародної траси Одеса ― Бухарест нарівні з можливістю ефективного використання існуючих активів і суміжної інфраструктури робить проект ЗПГ-терміналу перспективним і вигідним як для держави, так і для потенційного приватного інвестора», ― сказано у повідомленні.

Серед переваг проекту для приватного інвестора відзначається можливість отримання міжнародних та європейських грантів, участь в міжнародних програмах з будівництва ЗПГ-терміналів із метою зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище, а також включення дунайських портів України до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Очікується, що реалізація інвестпроекту сприятиме зростанню кількості суднозаходів до Ренійського морського порту, а отже ― збільшення надходжень від портових зборів та інших послуг для АМПУ, а також надходжень до бюджетів різних рівнів (сплата податків, концесійного платежу).

Крім цього, проект матиме суттєвий позитивний вплив на економічну, соціальну і екологічну ситуацію в регіоні за рахунок створення нових робочих місць, модернізації інфраструктури і зменшення шкідливих викидів на внутрішніх водних шляхах України, зокрема, на Дунаї.

Актуальність створення ЗПГ-терміналу обумовлена необхідністю обладнання станцій бункерування суден ЗПГ в морських портах України. До 2025 року в відповідно до Директиви 2014/94/EU в морських портах повинна бути встановлена достатня кількість ЗПГ-терміналів. Багато європейських країн використовують ЗПГ як паливо для суден вже понад десять років. Це позитивно вплинуло як на економічну ефективність морського транспорту, так і на навколишнє середовище.

Ренійський морський порт розташований на лівому березі річки Дунай в 63 милях від гирла річки. Проектна потужність ― 7,7 млн тонн. Кількість вантажних причалів ― 33, довжина вантажного причального фронту ― 3,957 кілометра. У порту працюють ДП «Ренійський морський торговельний порт», ПП «Реніліс», ТОВ «Рені-Термінал», ТОВ «Агро-Рені», ТДВ «Ренійський елеватор», ТОВ «Рені-Лайн», ТОВ «Укрчем», ПП «Ларус Шиппінг» та інші портові оператори.

Ренійський морський порт у 2018 році збільшив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 18,5% ― до 1,332 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 0,9% проти 0,8% в 2017 році.