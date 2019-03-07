Звинувачення у терористичній діяльності та репресії, вчинені російською окупаційною владою в Криму проти кримськотатарського населення, є нічим іншим, як дискредитацією Москвою міжнародних зусиль щодо боротьби з тероризмом.

Про це заявив у четвер, 28 березня, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки Організації, повідомляє Укрінформ.

"Росія, як держава-агресор, дискредитує міжнародні зусилля щодо боротьби із тероризмом через фабрикацію в окупованому Криму фейкових звинувачень у терористичній діяльності та винесення незаконних судових рішень стосовно невинних людей", - заявив дипломат на дебатах Радбезу, присвячених боротьбі з фінансуванням тероризму.

У цьому зв'язку Єльченко нагадав, що лише напередодні, в день п'ятої річниці ухвалення резолюції ГА ООН щодо територіальної цілісності України, російська окупаційна влада знову вдалася до переслідування кримських татар, звинувативши їх у терористичній діяльності.

"Враховуючи те, що ісламський екстремізм ніколи не був частиною історії Кримського півострова до російської окупації, а також ту кількість разів, з якою окупаційна влада висуває ці звинувачення для виправдання обшуків і затримань кримських татар, виникають ґрунтовні підстави вважати це приводом для дискримінації", - наголосив Єльченко.

Таким чином, подібні дії Російської Федерації "є грубим порушенням Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації ", підкреслив Постійний представник України при ООН.