Єльченко: Дії РФ у Криму дискредитують міжнародну боротьбу з тероризмом
|08:01 29.03.2019
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|Крым
Звинувачення у терористичній діяльності та репресії, вчинені російською окупаційною владою в Криму проти кримськотатарського населення, є нічим іншим, як дискредитацією Москвою міжнародних зусиль щодо боротьби з тероризмом.
Про це заявив у четвер, 28 березня, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки Організації, повідомляє Укрінформ.
"Росія, як держава-агресор, дискредитує міжнародні зусилля щодо боротьби із тероризмом через фабрикацію в окупованому Криму фейкових звинувачень у терористичній діяльності та винесення незаконних судових рішень стосовно невинних людей", - заявив дипломат на дебатах Радбезу, присвячених боротьбі з фінансуванням тероризму.
У цьому зв'язку Єльченко нагадав, що лише напередодні, в день п'ятої річниці ухвалення резолюції ГА ООН щодо територіальної цілісності України, російська окупаційна влада знову вдалася до переслідування кримських татар, звинувативши їх у терористичній діяльності.
"Враховуючи те, що ісламський екстремізм ніколи не був частиною історії Кримського півострова до російської окупації, а також ту кількість разів, з якою окупаційна влада висуває ці звинувачення для виправдання обшуків і затримань кримських татар, виникають ґрунтовні підстави вважати це приводом для дискримінації", - наголосив Єльченко.
Таким чином, подібні дії Російської Федерації "є грубим порушенням Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації ", підкреслив Постійний представник України при ООН.
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