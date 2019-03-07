У МЗС Польщі закликали РФ припинити політичні переслідування корінного народу окупованого півострова.

Польща засуджує незаконні обшуки в окупованому Криму і масові затримання кримських татар і закликає Росію негайно припинити їх, передає ZN,UA.

"Російська окупаційна влада не припиняє переслідувати кримських татар на незаконно анексованому півострові. Безпідставні обшуки і затримання членів цього співтовариства мають бути негайно припинені", - написав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач на своїй сторінці в Twitter в четвер, 28 березня.

У Туреччині також засуджують масові обшуки у будинках кримських татар, услід за якими відбулися затримання активістів "Кримської солідарності", та підтримують і надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України.

Про це на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом України в Анкарі Андрієм Сибігою заявив голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікмет Ерен, повідомляє Укрінформ.

«Ми хотіли б наголосити на тому, що підтримуємо територіальну цілісність України та заявляємо про це на всіх майданчиках. Враховуючи ті події, які відбулися у середу в Криму, як приклад і показник порушень прав людини, ми хочемо сказати, що засуджуємо все те, що зараз відбувається в Криму», - сказав Хікмет Ерен.

Раніше з аналогічною заявою та закликом звільнити всіх українських в'язнів Кремля виступив Державний департамент США.

Нагадаємо, близько 6:00 ранку в середу, 27 березня, співробітники ФСБ РФ і Росгвардії прийшли з обшуками до будинків 25 кримських татар в анексованому Криму. Більшість обшуків проводилася в окупованому Сімферополі, у межах фабрикованою російськими окупантами "справи Хізб ут-Тахрір".

Російські силовики затримали 20 кримських татар, переважно активістів, цивільних діячів, блогерів і журналістів. Вранці 28 березня у російському Ростові-на-Дону затримали ще трьох, членів правозахисної групи "Кримська солідарність". Усіх затриманих заарештували до 15 травня. Їм інкримінують створення терористичної організації і участь в ній.