Облавы в Крыму: Подконтрольный оккупантам «суд» сегодня арестовал 10 крымских татар

20:21 28.03.2019 0 комментариев Крым

По состоянию на 19:00 (по киевскому времени) 28 марта «Киевский районный суд» Симферополя арестовал десятерых задержанных накануне крымских татар.

Об этом сообщает ATR cо ссылкой на «Крымскую солидарность».

Подконтрольный оккупантам «суд» арестовал Биляла Адилова, Энвера Аметова, Алима Каримова, Рустема Шейхалиева, Руслана Сулейманова, Меджита Абдурахманова, Джемаля Гафарова, Ризу Изетова, Изета Абдуллаева, Асана Яникова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.

Также сообщается, что к зданию «суда» в тонированном автомобиле привезли для избрания меры пресечения задержанных в Ростове-на-Дону Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова. По имеющейся информации, при задержании к ним применяли физическую силу. Им вменяют в вину участие в «Хизб ут-Тахрир». Бекирову — по части 1 статьи 205.5 УК РФ, остальным — по части 2 этой же статьи.

Напомним, 27 марта «суд» арестовал 9 крымских татар: Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.

Как известно, в результате облавы ФСБ на крымских татар в оккупированном Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ с 2003 года). Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников.

28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски.



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