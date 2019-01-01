Турция и Малайзия наладят производство скоростных катеров
|21:01 28.03.2019
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|Турция
Турецкие компании, работающие в сфере оборонной промышленности, подпишут более 10 соглашений в рамках XV Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники (LIMA-2019) в Малайзии.
Об этом рассказал журналистам глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет rusturkey.com.
Продукция оборонной промышленности Турции представлена на LIMA-2019 в малайзийском городе Лангкави. Турецкие компании в рамках выставки расширяют сотрудничество с малайзийскими фирмами.
По словам Демира, Малайзия расположена в регионе, благоприятном с точки зрения развития военно-морской промышленности. В этой связи на выставке представлены турецкие компании, действующие в этой сфере.
«Турция намерена подписать ряд соглашений с малайзийскими компаниями, которые будут, в частности, предусматривать экспорт турецких технологий в Малайзию, совместное производство легких и скоростных судов, сотрудничество в сферах технологий, науки и дизайна. Турецкие компании, в частности Istanbul Shipyard, подпишут ряд соглашений, что знаменует начало нашей деятельности в регионе», - сказал Демир.
По его словам, в скором будущем в этом регионе будут построены турецкие верфи и начнут применяться новые технологии. Трансфер технологий также важен с точки зрения выхода турецких компаний на местные рынки, отметил глава секретариата.
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