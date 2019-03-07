ДПСУ посилила заходи безпеки на адмінмежі з окупованим Кримом через вибори
|20:41 28.03.2019
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|Крым
Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на адмінмежі з окупованим Росією Кримом через проведення виборів президента.
Як повідомив помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Максим Сорока, на цей період було збільшено кількість прикордонних загонів, передаэ ZN,UA.
"На період проведення виборів, до і під час них, здійснено посилення всіх підрозділів. Зокрема, на адмінмежі та КПВВ збільшено кількість прикордонних нарядів з метою недопущення будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій. Також збільшено кількісний склад для здійснення прикордонного контролю, щоб громадяни могли швидко перетнути адмінмежу", – розповів Сорока виданню "Крим.Реалії".
Мешканці окупованого Криму можуть проголосувати на виборах президента на материковій частині України.
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