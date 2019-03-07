Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на адмінмежі з окупованим Росією Кримом через проведення виборів президента.

Як повідомив помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Максим Сорока, на цей період було збільшено кількість прикордонних загонів, передаэ ZN,UA.

"На період проведення виборів, до і під час них, здійснено посилення всіх підрозділів. Зокрема, на адмінмежі та КПВВ збільшено кількість прикордонних нарядів з метою недопущення будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій. Також збільшено кількісний склад для здійснення прикордонного контролю, щоб громадяни могли швидко перетнути адмінмежу", – розповів Сорока виданню "Крим.Реалії".

Мешканці окупованого Криму можуть проголосувати на виборах президента на материковій частині України.