28 марта «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжает избирать меру пресечения задержанным во время самых масштабных за время оккупации полуострова обысков крымским татарам.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Суд» избрал меру пресечения Алиму Керимову и Рустему Шейхалиеву. Они останутся в СИЗО до 15 мая. Также сообщается, что началось заседание в отношении Шабана Умерова.

«Умерова Шабана завели в здание суда. Заседание будет проходить в закрытом режиме. На слушание не пропустили даже родственников, а также не дали им передать ему еду», — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжил избирать меру пресечения еще 14-ти крымскотатарским активистам. Возле здания «суда» дежурит ОМОН и «полиция», собравшихся просят разойтись.

Как сообщалось, ранее «суд» арестовал задержанного накануне Энвера Аметова. Также 27 марта «суд» арестовал 9 крымских татар: Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.