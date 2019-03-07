Облавы в Крыму: «Суд» арестовал еще двух задержанных крымских татар
|19:41 28.03.2019
|0 комментариев
|Крым
28 марта «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжает избирать меру пресечения задержанным во время самых масштабных за время оккупации полуострова обысков крымским татарам.
Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
«Суд» избрал меру пресечения Алиму Керимову и Рустему Шейхалиеву. Они останутся в СИЗО до 15 мая. Также сообщается, что началось заседание в отношении Шабана Умерова.
«Умерова Шабана завели в здание суда. Заседание будет проходить в закрытом режиме. На слушание не пропустили даже родственников, а также не дали им передать ему еду», — говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжил избирать меру пресечения еще 14-ти крымскотатарским активистам. Возле здания «суда» дежурит ОМОН и «полиция», собравшихся просят разойтись.
Как сообщалось, ранее «суд» арестовал задержанного накануне Энвера Аметова. Также 27 марта «суд» арестовал 9 крымских татар: Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.
Ещё на эту тему:
Подконтрольный оккупантам Муфтият просит мусульман пресекать влияние "деструктивных групп"
Облавы в Крыму: Подконтрольный оккупантам «суд» сегодня арестовал 10 крымских татар
Облавы в Крыму: "Суд" арестовал задержанного накануне Аметова
Возле «суда» в Симферополе начался флешмоб в поддержку «Крымской солидарности». Задержан активист / Видео
Міжнародні правозахисники закликають натиснути на Росію через арешти в окупованому Криму
Облавы в Крыму: Под "судом" дежурит ОМОН, собравшихся крымских татар просят разойтись / Видео
Україна вимагає зупинити спроби відновлення делегації РФ у ПАРЄ через репресії в окупованому Криму
Посольство США закликає Росію припинити затримання кримських татар
Адвокат розповів чим займались затримані кримські татари / Відео