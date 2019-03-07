Возле «суда» в Симферополе начался флешмоб в поддержку «Крымской солидарности». Задержан активист / Видео
|18:01 28.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Возле здания «Киевского районного суда» оккупированного Симферополя, где продолжают избирать меру пресечения задержанным накануне крымским татарам, начался флешмоб в поддержку «Крымской солидарности».
Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
Активисты, которые пришли поддержать своих соотечественников, взяли в руки листочки с надписями «Мы — крымская солидарность» и «Верните 166-ти детям их отцов!».
После начала акции силовики задержали одного человека, не сказав причины задержания.
Отметим, что сегодня «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжил избирать меру пресечения еще 14-ти крымскотатарским активистам. Возле здания «суда» дежурит ОМОН и «полиция», собравшихся просят разойтись.
Как сообщалось, сегодня «суд» арестовал задержанного накануне Энвера Аметова. Также 27 марта «суд» арестовал 9 крымских татар: Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.
Напомним, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ с 2003 года). Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму.
28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски.
Ещё на эту тему:
Подконтрольный оккупантам Муфтият просит мусульман пресекать влияние "деструктивных групп"
Облавы в Крыму: Подконтрольный оккупантам «суд» сегодня арестовал 10 крымских татар
Облавы в Крыму: «Суд» арестовал еще двух задержанных крымских татар
Облавы в Крыму: "Суд" арестовал задержанного накануне Аметова
Міжнародні правозахисники закликають натиснути на Росію через арешти в окупованому Криму
Облавы в Крыму: Под "судом" дежурит ОМОН, собравшихся крымских татар просят разойтись / Видео
Україна вимагає зупинити спроби відновлення делегації РФ у ПАРЄ через репресії в окупованому Криму
Посольство США закликає Росію припинити затримання кримських татар
Адвокат розповів чим займались затримані кримські татари / Відео