Возле здания «Киевского районного суда» оккупированного Симферополя, где продолжают избирать меру пресечения задержанным накануне крымским татарам, начался флешмоб в поддержку «Крымской солидарности».

Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

Активисты, которые пришли поддержать своих соотечественников, взяли в руки листочки с надписями «Мы — крымская солидарность» и «Верните 166-ти детям их отцов!».

После начала акции силовики задержали одного человека, не сказав причины задержания.

Отметим, что сегодня «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжил избирать меру пресечения еще 14-ти крымскотатарским активистам. Возле здания «суда» дежурит ОМОН и «полиция», собравшихся просят разойтись.

Как сообщалось, сегодня «суд» арестовал задержанного накануне Энвера Аметова. Также 27 марта «суд» арестовал 9 крымских татар: Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.

Напомним, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ с 2003 года). Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму.

28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски.